Von Donnerstag bis Samstag, 3. bis 5. Februar, veranstaltet die Neutor Galerie in Dinslaken im Erdgeschoss eine große Berufs- und Ausbildungsmesse. Hier bekommen Interessierte Infos über Firmen und Arbeitgebern aus Dinslaken und Umgebung und können in die verschiedenen Branchen der Berufswelt eintauchen.



"Suchen Sie einen neuen Job? Unterhalten Sie sich in lockerer Atmosphäre mit einer Vielzahl von Arbeitgebern", so die Veranstalter. Auch das Thema Berufsausbildung spielt auf der Messe eine große Rolle. Einige Firmen sind mit offenen Ausbildungsplätzen für 2022 vertreten und suchen vor Ort ihre neuen Azubis. Ob Verwaltung oder Handwerk, die teilnehmenden Firmen bieten Infos für

jedermann.

Teilnehmer

Mit dabei sind unter anderem: Bienemann, Garten- und Landschaftsbau Eickhoff, das Berufskolleg Dinslaken, Novitas, die Stadt Dinslaken mit der Feuerwehr, Lobbe, die Caritas, Pintch, Hörgeräte Dierksmeier, das evangelische Klinikum Niederrhein, die Stadtverwaltung Duisburg, das Knappschaftskrankenhaus aus Bottrop, Zeloh, Heim und Haus, amazon, die Stadtwerke Dinslaken, Tenbuch und viele, viele mehr.