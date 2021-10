Damit in den Herbstferien auch keine Langeweile aufkommt, zeigt das Jugendforum Dinslaken (JUFO) in Kooperation mit dem Lichtburg Center Dinslaken jeweils mittwochs vormittags einen Kinofilm inklusive Popcorn und Getränk für jeweils drei Euro.

Am 13. Oktober ab 10.45 Uhr , zeigt das "JUFO" den Oskar-nomierten Film "The BLACKkKlansman" - "im Kern ein verdammt unterhaltsamer 70er-Jahre-Copfilm mit erstaunlich viel Humor – und gerade weil er das ist, treffen die Spitzen gegen das rassistische System der vergangenen hundert Jahre von der Veröffentlichung von „Geburt einer Nation“ 1915 bis zur Wahl von Donald Trump 2016 so besonders kraftvoll ihr Ziel".

Am Mittwoch, den 20. Oktober gibt es dann "JOJO Rabbit" auf die Augen, ein Film, der sich ebenfalls komödiantisch mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt und neben vielen anderen Auszeichnungen auch einen Oskar für das beste adaptierte Drehbuch einheimsen konnte.

Für beide Filme gilt FSK 12.