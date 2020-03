Bienenart



Heute zeige ich die Gehörnte Mauerbiene, die im zeitigen, milden Frühjahr gerne in besiedelten Bereichen auf Futtersuche geht. In diesem Jahr ist sie zum ersten Mal in unserem Garten aufgetaucht, so dass ich sie ein wenig beobachten konnte.

Unterscheidungsmerkmale



Die männliche Biene trägt einen dichten weißen Haarschopf Männliches Exemplar , die weibliche Biene trägt dunkles Haar, weniger dicht, dafür aber zwei kleine gebogene Hörner. Sie geben der Wildbienenart ihren Namen.

Größenunterschied



Die weiblichen Bienen sind größer als die männlichen und können mit ihrem dichten, orangefarbenen Hinterleib auch für kleine Hummeln gehalten werden.

Bevorzugte Nahrung



Mir ist aufgefallen, dass das männliche Tier blaue Blüten bevorzugt, das weibliche Tier ausschließlich das gelbe Schabockskraut besuchte. Davon habe ich viel im Garten, weil die gelben Sterne so wunderbar leuchten. Nach der Blüte zieht es sich vollkommen zurück. Es ist ein Wildkraut, dass sich von selbst angesiedelt hat.