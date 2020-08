Für die Kommunalwahl im September kann Briefwahl beantragt werden. Allerdings werden dann zunächst noch keine Briefwahlunterlagen ausgegeben. Denn zuvor müssen die Stimmzettel mit den Namen der offiziell aufgestellten Kandidaten gedruckt werden.

Am 17. August liegen diese vor. Zur Beantragung der Briefwahl gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Persönlich kann man einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen im Rathaus im Saal „Agen“ anfordern.

Folgende Öffnungszeiten gibt es zu beachten:

Montag bis Mittwoch:

8 bis 16 Uhr

Donnerstag: 8 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 12 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr

Wie Briefwahl funktioniert

Im Zeitraum vom 15. August bis 23. August verteilt die Deutsche Post die Wahlbenachrichtigungen. Über diese können die Briefwahlunterlagen ebenfalls und zudem besonders unkompliziert beantragt werden: Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung füllt man dazu die Rückseite aus und sendet sie an das Wahlbüro. Die schriftliche Beantragung ist aber auch per Brief, Telefax, E-Mail, QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder online über die Homepage der Stadt Dinslaken möglich.

Wird ein Antrag auf einem dieser Wege gestellt, müssen Familienname und Vorname, Geburtsdatum, die vollständige Wohnanschrift sowie die Info, ob nur für die Hauptwahl oder auch eine mögliche Stichwahl beantragt wird, angegeben werden.