Am Sonntag, 7. März, führt das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Wartungsarbeiten an zentralen IT-Systemen durch, die auch die Stadtverwaltung Voerde betreffen.

Demnach wird die Stadt Voerde am Sonntag in der Zeit von 7 bis 11 Uhr per E-Mail nicht erreichbar sein. Die während dieser Zeit eingehenden E-Mails werden nach Beendigung der Wartungsarbeiten zugestellt und abgearbeitet.

Weitere Online-Dienstleistungen stehen an dem genannten Sonntag bis ca. 15 Uhr ebenfalls nicht zur Verfügung.

Die Nutzer des Online-Dienstes der Stadt Voerde werden um Verständnis gebeten.