Die Sieger des Ortsentscheids der Tischtennis-mini-Meisterschaften beim MTV

Rheinwacht Dinslaken 1897 heißen Henry Jahnke und Henri Biefang. Die Talente

setzten sich in den Altersgruppen Jungen 11-/12-Jährige und der gemischten

Gruppe Mädchen 12-Jährige und Jüngere / Jungen 10-Jährige und Jüngere durch.

Insgesamt gingen am Wochenende am Theodor-Heuss-Gymnasium 16 Mädchen

und Jungen an den Start. „Die Veranstaltung war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg,

für die Teilnehmenden und für den Verein“, bilanzierte Gerd Joschko. Der 1.

Vorsitzende des MTV Rheinwacht Dinslaken 1897 freute sich über den regen

Zuspruch: „Es waren viele neue Gesichter dabei. Die Kinder hatten viel Spaß bei

den mini-Meisterschaften. Auch den Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, hat es

gut gefallen.“

MTV Rheinwacht Dinslaken 1897 bietet auch Schnupperkurse an

Wer diesmal nicht an den mini-Meisterschaften teilnehmen konnte, aber Lust hat,

selbst einmal zum Schläger zu greifen, der kann dies jederzeit beim MTV

Rheinwacht Dinslaken 1897 tun. Ansprechpartner ist Patrick-Christian Ratajczak,

erreichbar per E-Mail unter pcr02@t-online.de und per Telefon unter der Nummer

0171-1765385.

Die Ergebnisse der mini-Meisterschaften des MTV Rheinwacht Dinslaken

1897 in der Übersicht:

Jungen 11-/12-Jährige

1. Henry Jahnke

2. Moritz Neerfeld

3. Tim Anderke / Lars Herrmann

5. Iven Fenüs / Umut Baytop / Noel Hoff / Thor Jansen

Mädchen 12-Jährige und Jüngere / Jungen 10-Jährige

und Jüngere

1. Henri Biefang

2. Thiana Nayda

3. Fabian Bönig / Mic Hümmling

5. Tom Desef / Ina Herrmann / Alexander Neufeld / Baran Aslan