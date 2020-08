Die Coronakrise hat auch das Schwimmen in Dinslaken zum Erliegen gebracht. Doch nun soll das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße mit Beginn der Schule am 17. August wieder in Betrieb genommen werden.

Dafür entwickelte die Stadtwerke-Tochter Dinbad ein umfangreiches Hygienekonzept. So dürfen sich maximal zehn Personen unter den aktuellen Bedingungen im Gebäude aufhalten. Die Haartrockner bleiben abgeschaltet, gemeinschaftlich genutzte Schwimmgeräte wie Pool Nudeln oder Schwimmbretter können nicht genutzt werden. Die Reinigungsintervalle werden erhöht, mittags wird es künftig eine zusätzliche Reinigung geben, bei der die Kontaktflächen desinfiziert werden. Der Belegungsplan ist so ausgelegt, dass sich die Gruppen, die sich an der Bismarckstraße zum Schwimmen treffen, untereinander nicht begegnen. Das Ordnungsamt hat den Badbetrieb unter der Einhaltung dieses Konzepts genehmigt. Doch bis es wieder los gehen kann, muss das Gebäude grundgereinigt werden.