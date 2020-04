Ab sofort bietet die BiBi am See den angemeldeten Kunden einen Abholservie für Medien an.



Interessierte suchen sich auf bib-kreisre.de maximal zehn Titel aus und können dann die Bestellung per Mail an info@bibi-am-see.de oder telefonsich unter 02369/8667 aufgeben. Benötigt werden Autor und Titel, der Name und die Kundennummer sowie eine Telefonummer für den Rückruf. Es wird dann eine Abholzeit vereinbart. Die Medien werden vor die Bibi (mit Benutzernummer) zur Abholung bereit gelegt. Bei der Abolung soll eine Tasche für den Transport mitgebracht werden.