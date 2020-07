"Bist du auch so gerne Draußen um kleine Abenteuer in der Natur zu erleben?" fragen die Mitarbeiter des ev. Kinder- und Jugendhaus Rottmanns Hof in Barkenberg. "Vielleicht liebst du auch die Geschichten des Waldes und willst wissen, welche Tiere sich einen Bau teilen, welche Pflanzen essbar sind, wie du eine Schutzhütte baust und Feuer ohne Feuerzeug machen kannst."

Vom 20. bis zum 24. Juli geht es täglich von 15.00 bis 18.00 Uhr auf die Reise, die vielleicht ein unvergessliches Abenteuer wird.

Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich. Diese sind Ev. Kinder- und Jugendhaus Rottmannshof, Alter Garten 8, in Barkenberg, Tel.: 02369-24517.

Weitere Angebote des Hauses sind unter anderem eine Fahrradtour, eine große Wanderung durch die Hohe Mark, das Hundeprojekt „Mensch und Hund-das ist gesund!“ und vieles mehr.

Eine Auflistung ist auf der Facebookseite des Rottmanns Hof zu sehen.