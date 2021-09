Hirsche paaren sich lediglich in der Zeit zwischen Mitte September und Ende Oktober - eine sehr kurze Zeitspanne, um die anmutigen Waldbewohner bei der Fortpflanzung zu beobachten. RVR Ruhr Grün lädt Interessierte am Freitag, 24. September, zu einer Exkursion in die Üfter Mark ein, um die Hirschbrunft live zu verfolgen. Der Ausflug startet um 17.30 Uhr.

Die Teilnehmenden werden gebeten ein Fernglas, wetterfeste Kleidung sowie Wanderschuhe mitzubringen. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 02866/4491. Der genaue Treffpunkt wird bei der telefonischen Anmeldung bekannt gegeben. Erwachsene zahlen für die Teilnahme fünf Euro, Kinder drei.

Alle RVR-Veranstaltungen zum Thema Naturerlebnis sowie weitere Termine sind unter https://www.umweltportal.rvr.ruhr zu finden.

Quelle: idr