Aufgrund der vorhergesagten hohen Temperaturen werden die städtischen Entsorger in Dorsten ab Mittwoch, 5. August, bereits eine Stunde früher mit ihrer Arbeit beginnen. So wird vermieden, dass die Mitarbeiter ihre körperlich anstrengende Arbeit in der größten Mittagshitze verrichten müssen.

Bitte stellen Sie Ihre Abfallbehälter daher bereits ab 6.00 Uhr am Straßenrand zur Leerung bereit. Diese Regelung gilt für graue, braune, blaue Tonnen und gelbe Tonnen.

Die Bürger, die für die nächsten Tage einen Sperrmülltermin vereinbart haben, bitten wir, ihre alten Möbel ebenfalls bereits ab 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abholung bereitstellen.

Sowie sich die Temperaturen wieder normalisiert haben, wird auch wieder zur üblichen Arbeitszeit zurückgekehrt.

Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes An der Wienbecke 15 sind von dieser Regelung nicht betroffen. Hier öffnen sich die Tore weiterhin um 8.00 Uhr.

Quelle: Stadt Dorsten