Blogs sind inzwischen ein sehr beliebtes Medium bei Reisewilligen, um sich Anregungen für den nächsten Urlaub zu holen. Diesem Trend zur Folge wurde innerhalb des durch die LEADER Region „Lippe Issel Niederrhein“ geförderten Projekts „Marketingkampagne touristischer Angebote“ der Blogger Matthias Berns in die Region eingeladen. Birgit Lensing von der Tourist-Info Schermbeck und Eike Schulz von Wesel Marketing haben ein attraktives Wander-Programm für den Blogger zusammengestellt, das hoffentlich viele Nachahmer finden wird.

So konzentrierte sich der erste Tag auf die gerade neu markierte zweite Etappe des Hohe Mark Steiges: 25 km Natur pur galt es zu entdecken. Startpunkt dazu war die sogenannte Bärenschleuse in Wesel. Danach ging es fernab von Verkehrslärm über schmale Wanderwege durch Wälder und unberührte Natur. „Auszeit vom Alltag, Natur pur und Stille. Dazu bestes Wanderwetter. Was will man mehr?“ so lautete das Fazit zu den ersten Wandereindrücken von Matthias Berns.

Nach ca. 11 gewanderten Kilometern wartete der besondere Archehof Lühlerheim auf den Blogger. Auf dem 800 ha Gelände des Archehofs informierte der Projektleiter Maximilian Kolb über Ziele, Herausforderungen und Inhalte des Projekts und führte durch den wunderschönen Garten. Nach einer gemeinsamen Stärkung im Café Lühlerheim, das neben hausgemachten Kuchen auch herzhafte Speisen anbietet, schloss sich Birgit Lensing von der Tourist-Info in Schermbeck Matthias Berns an.

Die Wanderung ging weiter über die Obstallee in der Nähe der „Neuen Wildnis Dämmerwald“ in Richtung Damm und bis zum traditionsreichen und familiär geführten Gasthof Pannebäcker für eine leckere Einkehr mit selbstgebackenem Pflaumenkuchen. Die Gastronomie liegt nur wenige Meter vom Steig entfernt. Vorbei am Jakobsbrunnen, der dicken Buche, dem Waldbach und durch das Naturschutzgebiet Lichtenhagen führt die heutige Etappe des Hohe Mark Steigs bis Schermbeck mit zentraler Übernachtung im Hotel Zur Linde.

Der zweite Tag der Bloggerreise konzentrierte sich auf erlebnisreiche Wanderwege in Wesel. Die Stadtführerin Anne Klein nahm Matthias Berns mit auf die neu konzipierte und ca. 2 Stunden dauernde „Tour der vergessenen Orte Wesels“. Bekannte und unbekannte Plätze, die mystisch von ihrer Geschichte erzählen, gilt es auf diesem Wanderweg neu zu entdecken und zu bestaunen. Interessierte können sich bei der Stadtinformation Wesel erkundigen.

Am letzten Tag durfte Matthias die „Wesel Tour 3“ entdecken. Die 14 km lange Tour hat ihren Ausgangspunkt auf dem Großen Markt und führt von der Innenstadt in die Weseler Rheinaue und einmal rund um den Auesee. Der 165 ha große See entstand zwischen 1963 und 1993 durch Kiesabbau und ist heute ein beliebtes und überregional bekanntes Ausflugsziel. Die Wasserqualität des Sees ist so gut, dass sich das Wandern im Sommer mit einem erfrischenden Abstecher am Badestrand in den See kombinieren lässt.

Übrigens: Der Reiseblogger übernachtete während seines Aufenthaltes in seinem Reisemobil auf dem Reisemobilstellplatz Römerwardt unmittelbar an der Rheinpromenade. Der Stellplatz lässt sich hier spontan und ohne vorherige Anmeldung buchen.

Das Ergebnis seiner Reise wird Matthias Berns in Kürze auf seiner sehr lesenswerten Webseite www.reiseblog-nrw.de veröffentlichen. Das besondere an seinen Reiseberichten sind die lebendigen Tipps am Wegesrand und Einkehrempfehlungen.

Quelle: Gemeinde Schermbeck