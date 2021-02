"Wir finden es unglaublich toll und sind sehr stolz darauf, dass so viele unserer Mitarbeiter sich ehrenamtlich engagieren. Um diese Einsatzbereitschaft zu unterstützen, küren wir nun jedes Jahr unter unseren Mitarbeitern das beste soziale Engagement mit einem Charity-Scheck", erklärt Luca Schlotmann von der Praxisklinik Dr. Schlotmann.

In diesem Jahr ist es das Projekt Tierschutzverein Dorsten und die Herrlichkeit Lembeck der Praxismitarbeiterin Tanja Seller geworden. Tanja engagiert sich seit ihrer Kindheit für das Tierheim in Dorsten und steckt ganz viel Liebe und Herzblut in die Pflege der Tiere. "Wir haben Tanjas Tierheim Engagement mit einem Charity-Scheck von 2.000 Euro geehrt. Dann haben wir ihr Projekt-Video auf Facebook gepostet und gesagt, dass jedes weitere Like 2 Euro bringt. Wir haben 1.135 Likes erzielt und somit den Scheck um nochmal 2.270 Euro erhöht", so Schlotmann.

Insgesamt kam eine erstaunliche Summe von 4.270 Euro zusammen, worüber sich das Tierheim sehr freut.

Quelle: Dr. Schlotmann Zahnmedizinische Tagesklinik ZMVZ GmbH