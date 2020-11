Der Multilabel-Betreiber "S1" aus Siegen, der in den Mercaden Dorsten seit der Eröffnung einen S1 betreibt, baut ab Januar 2021 seinen Laden komplett um und erweitert im Erdgeschoss um weitere ca. 500 qm. Ab März kommen weitere Markenstores von CECIL und Street One hinzu. Somit entsteht ein Modeangebot, welches über 30 Meter Glasfront im Erdgeschoss der Mercaden für den Kunden erlebbar wird.

Von der erdgeschossigen Ladenstraße und der Rolltreppe, die vom Obergeschoss direkt vor Cecil und Street One „ankommt“ sowie von der großzügigen Aufzugsanlage gelangt man direkt zu den Eingängen der „Welt der jungen Mode-Marken“ mit insgesamt ca. 1.300 qm Ladenfläche.

Anbieter aus dem Fashionsegment wie Only, JACK&JONES, Vila, Adidas, Tally Weijl, Tom Tailor man, Superdry, Esprit. Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger denim, Opus, Mango, Street One, Cecil, Champion, Wellensteyn, G-STAR, CHASIN‘, Noisy May, und HaILY*S werden in Zukunft neue Akzente setzen und neue Besucher und Kundenin die Stadt Dorsten und die Mercaden bringen.

Das neue Modeerlebnis liegt in direkter Nachbarschaft des am 18. Oktober 2020 in Betrieb gegangenen Brunnens. Durch die Ansiedlung eines attraktiven italienischen Eiscafés im Erdgeschoss neben S1 UNITEDSTYLE und dem zum Verweilen einladenden Brunnen soll ein weiterer „Hingucker“ entstehen, der den Aufenthalt in den Mercaden angenehmer und erlebnisreicher machen soll. Die Eröffnung ist für das Jahr 2021 geplant.

Weitere aussichtsreiche Mietverhandlungen werden vom Team der Koprian iQ Management GmbH geführt. Geschäftsführer Helmut Koprian: "Corona verlangsamt die Entscheidungswege unserer Mietinteressenten, die täglichen Meldungen über die Pandemie und bundesweiten Insolvenzen im Handel machen die Vermietung nicht leichter. Aber der Standort und das Konzept werdenmehr und mehr von den Mietinteressenten positiv bewertet. Ebenso kommt bei den Mitinteressenten die sehr ansprechenden städtischen Optimierungen wie z.B. die neue Pflasterung und Begrünung der Innenstadt extrem gut an.“

Quelle: Koprian iQ Management GmbH