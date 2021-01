Ein Jubiläum darf jetzt in der Firma Fliesen Evers in Lembeck gefeiert werden: Norbert Brüggemann ist seit 25 Jahren ein wichtiger Teil des fleißigen Teams und seit zwölf Jahren Geschäftsführer des Unternehmens.

Vor 25 Jahren, 1. Januar 1996, ist Norbert Brüggemann als kaufmännischer Betriebswirt in die Firma Fliesen Evers eingetreten. Am 1. Januar 2009 wurde das Unternehmen in die Fliesen Evers GmbH umgewandelt und Norbert Brüggemann zum Geschäftsführer bestellt. Seit zwölf Jahren leitet Brüggemann nun erfolgreich die Geschicke des Lembecker Unternehmens.

Resi Evers bedankt sich zunächst im kleinen Kreise für seine langen, treuen Dienste und seinen unermüdlichen Einsatz. Sobald die Lage es wieder zulässt wird mit der gesamten Belegschaft angestoßen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.