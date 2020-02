Fachkundige Beratung und kompetente Hilfe für Angehörige von Pflegebedürftigen gibt es ab sofort auch in Dorsten, Schermbeck, Raesfeld, Heiden und Haltern am See. Ab sofort steht den Betroffenen und ihren Familien mit Claudia Höhn eine persönliche Ansprechpartnerin von Promedica Plus zur Verfügung. Das Unternehmen vermittelt qualifizierte osteuropäische Betreuungs- und Pflegekräfte für Senioren in Privathaushalte.

Promedica Plus Beraterin Claudia Höhn informiert Senioren und deren Angehörige über die Vorzüge und Möglichkeiten der häuslichen Rund-um-Betreuung und Pflege. In einem persönlichen Gespräch werden offene Fragen geklärt. Gemeinsam wird eine passende Lösung gefunden, die auf die individuellen Bedürfnisse des Pflegebedürftigen zugeschnitten ist. Neben der Unterstützung bei der Beantragung von Hilfsmitteln und dem Ausfüllen von Anträgen steht Claudia Höhn den Kunden während der gesamten Zusammenarbeit begleitend und beratend zur Seite.

Promedica24, das Partnerunternehmen von Promedica Plus, welches die Betreuungs- und Pflegekräfte nach Deutschland entsendet, hat bereits mehr als 30.000 Betreuungs- und Pflegekräfte in über 21.000 deutsche Haushalte vermittelt und ist europäischer Marktführer für Betreuungsdienstleistungen für Senioren in Privathaushalten.

Claudia Höhn steht ab sofort in Dorsten Holsterhausen, Kassacker 26, für kostenlose Informationen und persönliche Beratung montags bis freitags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, telefonisch unter (02362) 969 00 93 oder per E-Mail unter dorsten@promedicaplus.de zur Verfügung.