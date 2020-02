Dortmunder Bundespolizisten retteten Montagabend eine stark blutenden Mann, der durch Stiche verletzt wurde in der Nähe des Hauptbahnhofes. Er gab an, dass fünf Personen versucht hatten, ihn auszurauben.

Erste Hilfe leisten konnten die Bundespolizisten, da ein 34-Jährige Mann den Verletzten um 22 Uhr zur Wache am Hauptbahnhof brachte. Dieser blutete stark am Oberschenkel und am Unterarm. Die Blutungen stoppten die Beamten mit einem Abbindesystem, der verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Mann mit den Stichverletzungen gab an, in Höhe des Harenberghauses auf eine 5-köpfige

Gruppe getroffen zu sein, die ihn ausrauben wollte. Als er sich weigerte, sein Eigentum

herauszugeben, habe die Gruppe ihn angegriffen, durch Stiche verletzt und sei geflüchtet.

Einsatzkräfte fahndeten im Bahnhofsumfeld nach den Tatverdächtigen. Es

wird wegen schweren Raubes ermittelt.