Der zweite Bomben-Blindgänger in Dortmund ist entschärft. Der Evakuierungsbereich konnte wieder freigegeben werden. Vom Kampfmittelräumdienst wurde in der Beurhausstraße eine amerikanische 250 kg Bombe erfolgreich entschärft.

Zuvor hatte das Team des Kampfmittelräumdienstes bereits an der Luisenstraße in Höhe des Sozialamtes eine britischen Bombenblindgänger unschädlich machen können. Die Sperrung des Hauptbahnhofes wurde aufgehoben, doch fahren die Züge nach Stunden der Umleitung nicht nach Fahrplan in Dortmund ein. Es empfiehlt sich auf Reiseauskunft nachzuschauen.

Alle Bewohner der City-, des Klinik- und Westparkviertels können in ihre Wohnungen zurück kehren.

Die in den Kliniken gebliebenen Patienten und ihre freiwilligen Betreuer können aufatmen, wie auch die rund 14.000 Menschen, die in der City und im benachbarten Klinikviertel wohnen. Sie mussten seit heute früh ihre Wohnungen verlassen. Über 180 Evakuierte können nun auch wieder die Evakuierungsstelle in der Scharnhorster Gesamtschule verlassen.

Erst am Montag werden die Älteren Bewohner des Viertels zurück kehren, die vorübergehend das Josefa-Seniorenheim und das Christinenstift verlasen mussten.