Zwei junge Männer haben gestern, 2. Januar, einer 44-jährigen Dortmunderin auf der Rheinischen Straße Handy und Geldbörse entrissen. Wenig später nahm die Polizei die mutmaßlichen Täter fest.

In Höhe der Ostermannstraße waren der Frau auf dem Gehweg zwei junge Männer entgegen gekommen. Plötzlich riss ihr einer der Täter das Handy und ihre Geldbörse aus der Hand.

Beide rannten Richtung Westen. In der nahen Tankstelle rief die Frau die Polizei. Und schon wenig später entdeckten die Beamten zwei genau auf ihre Beschreibung passende Männer an der S-Bahn-Haltestelle. Als die Beiden die Polizisten sahen, flüchteten sie in eine S-Bahn. Doch diese fuhr nicht

ab.

Die Polizisten sprachen mit dem Fahrer, der die Türen schloss, so dass die jungen Dortmunder (18 und 19) festgenommen werden konnten. Bas Duo hatte das Handy der Frau sowie einen hohen Geldbetrag bei sich.