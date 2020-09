Das Ladenlokal „Uhlandshof“ der Spar- und Bauverein eG hat seit dem Frühjahr 2020 einen neuen Mieter – Genutzt werden die Räumlichkeiten von dem Planerladen e.V., welcher ganztägig Sprach- und Integrationskurse anbietet.

Der Uhlandshof in der Uhlandstraße 140 erfährt damit in seiner fast 100-jährigen Geschichte die allererste Umnutzung, denn bis 2019 wurde das Ladenlokal gastronomisch betrieben. Nun unterstützt Sparbau die Voll- und Teilzeitkurse die vom Planerladen realisiert werden.

In zwei Unterrichts- und Seminarräumen werden ganztägig zwischen 8 Uhr und 21 Uhr Sprach- und Integrationskurse für bis zu 25 Personen durchgeführt. In diesen wird den Teilnehmer*Innen das Spektrum von Sprachförderung und Kenntnissen des Gesundheits- und Bildungssystems, Grundlagen des Ausländerrechts und der Einbürgerung vermittelt. Neben Kursen, die speziell Zugewanderten angeboten werden, umfasst das kulturelle Angebote ebenso Lese-, Filmabende und Nachbarschaftsforen für alle Bewohner*Innen der Umgebung. Zudem wird es vormittags eine Kinderbetreuung für ca. 6-10 Kinder geben, so dass sich teilnehmende Mütter und Väter konzentriert den Kursen widmen können.

Großzügiges Raumkonzept

Nach einer Corona bedingten Zwangspause, in welcher die Kurse nur online stattfinden konnten, hat das Bildungszentrum seit August wieder geöffnet. Das großzügig geschnittene Raumkonzept bietet ausreichend Platz um den Hygienevorschriften nachzukommen.

„Mit dem niedrigschwelligen Bildungsangebot liegt der Schwerpunkt im Uhlandhof zunächst darauf, das Ankommen und die Integration von Neuzugewanderten in Dortmund und speziell in der Nordstadt zu erleichtern. Schrittweise möchten wir gemeinsam mit der Spar und Bauverein eG den Uhlandhof zu einem Ort entwickeln, an dem alle Nachbarn zusammenkommen, sich kennenlernen und austauschen können.“, sagt Tülin Kabis-Staubach.

Vielfalt spiegelt sich im Angebot

Franz-Bernd Große-Wilde freut sich über das Angebot seines neuen Mieters: „Die Vielfalt der Menschen im Uhlandblock spiegelt sich auch in den Aktivitäten des neuen Bildungszentrums des Planerladens wieder. Damit haben wir neben dem umfangreichen Angebot des Quartierstreffs Concordia am Borsigplatz einen weiteren gemeinsamen Grundstein für das Miteinander unterschiedlichster Kulturen im Dortmunder Norden gebildet.“.