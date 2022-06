Kurz vor der Sommerpause startet das domicil in Dortmund nochmal durch mit dem Programm. Ob Konzerte, Jamsession oder DJs - alles ist dabei.

Am 30.06. präsentiert Alexander Morsey neue innovative Spieltechniken für den Kontrabass, die er im Rahmen seinen Arbeitsstipendiums erforscht hat. Er ist Teil des Kollektivs "Umland", welches sich aus dem hauseigenen Orchester "The Dorf" entwickelt hat. An diesem Konzertabend wird außerdem das Trio Luxus Fluxus mitwirken, das klassische und moderne Percussion mit elektronischen Sounds kombiniert.

Weiter geht es am 01.07. mit dem Julius van Rhee Quartett, welches Modern Creative Jazz auf die Bühne bringen wird. Mit den gegensätzlichen Polen aus Einfachheit und Komplexität schaffen sie ein überraschendes sowie abwechslungsreiches Musikerlebnis.

Natürlich gibt es auch noch eine finale Monday Night Session am 04.07. ab 20 h. Die letzte Session vor der Sommerpause gehört wie immer den hiesigen Jazzmusiker:innen. Mit Opener Bands + Jam-Session auf offener Bühne bei freiem Eintritt.

Ein besonderes Highlight aus der kreativen Musik- und Kunstszene Chicagos ist das Konzert von Ben LaMar Gay am Mi 06.07. um 20 h. Der Multiinstrumentalisten und Storyteller kommt mit eigenem Ensemble und kreiert einen sehr eigenen postmodernen Stil mit Einflüssen aus dem Progressive Jazz, R&B, Blues, Rap und vielem anderen mehr, der nicht wirklich kategorisierbar ist.

Die Bar im domicil wird donnerstags immer zur DJ Listening Bar statt. Am 30.6. und am 7.7. wird ab 19:30 h Jazz und mehr aufgelegt, aber nur vinyl.

Zum Saisonabschluss am Sa 09.07. gibt es in der Bar im Erdgeschoss bei einem ganz besonderen Event Live Swing Jazz zu hören. Altmeister Mel Maroon singt live ein Best-of-Swing mit allen Klassikern und den ein oder anderen Popsong im Smoking, noch dazu mit drahtlosem Mikro, sodass er sich in der Bar und drinnen wie in der Außengastronomie frei bewegen kann. Jazz zum Anfassen.

Anschließend geht das domicil vom 11.07. - 11.08.22 in die Sommerpause bzw. sowohl Gastronomie als auch der Veranstaltungsbereich macht Betriebsferien. Der Betrieb startet wieder mit der Bar ab 12.08. 18:30 h, die neue Konzertsaison im Kulturbetrieb beginnt ab Ende August.

Die Programmübersicht vor der Sommerpause



Do 30.06. Umland Expo: Alexander Morsey solo / Luxus Fluxus

Innovative Spieltechniken für den Kontrabass mit Alexander Morsey. Luxus Fluxus: Klassische sowie moderne Percussion, kombiniert mit elektronischen Sounds. Lineup: Peter Eisold perc/objects, Achim Zepezauer tischlein elektrisch, Karl-F. Degenhardt electronics/perc // Alex Morsey b

20 h | Einlass 19:30 h | Eintritt frei

Fr 01.07. Julius van Rhee Quartett

Modern Creative Jazz live. Starke, gesangliche Melodien verbinden sich mit komplexen Rhythmen und berührenden Harmonien. Überraschend und abwechslungsreich. Lineup: Julius van Rhee sax, Lukas Wilmsmeyer g, Caris Hermes b, Finn Wiest dr

20 h | Einlass 19:30 h | VVK 14, AK 16 |Erm 50%

Mo 04.07. Monday Night Session - Jazz live (letzte Session vor Sommerpause)

Offene Bühne für die hiesige Jazzszene. Opener Bands + Jam-Session!

20:30 h | Einlass 20 h | Eintritt frei

HIGHLIGHT: Mi 06.07. Ben LaMar Gay Ensemble aus Chicago

Postmodern Songs: Jazz, R&B, Blues, Rap, Progressive Jazz & elektronische Sounds. Lineup: Ben LaMar Gay cornet/synth/voc, Will Faber g/voc, Matt Davis sousaphone/voc, Tommaso Moretti dr

20 h | Einlass 19:30 h | VVK 25, AK 28 | Erm 50%

Sa 09.07 Saisonabschluss mit Mel Maroon

Live Swing Jazz mit Sänger Mel Maroon und Pianisten Peter Heinrich Köcke in der Bar. Jazz zum Anfassen! Lineup: Mel Maroon voc, Peter Heinrich Köcke fender rhodes, Axel Knappmeyer tenor sax

19:00 h | Einlass 18:30 h | Eintritt frei

Onlinetickets und weitere Informationen unter www.domicil-dortmund.de

Vorverkaufsstelle: Ruhr Nachrichten - Geschäftsstelle / Ticketshop, Silberstr. 21, 44137 Dortmund