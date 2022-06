Freitag, 17. Juni 2022, 19 Uhr

Chancen-Café 103, Oesterholzstraße 103, 44145 Dortmund / Online

Eduard Siebert, Sänger, Musik- und Naturpädagoge aus Dortmund, begann seinen musikalischen Werdegang als Sänger in der Dortmunder Reggae-Kombo Skankin’Sun. Die Band startete auf Dortmunder Dorffesten und in Jugendzentren, spielte sich auf die Festival-Bühnen wie z.B. die des Ruhr Reggae Summers in Dortmund und Mülheim oder des Chiemsee Summers und endete bei Support-Gigs für Capleton und Alborosie. 2017 löste sich die Band auf und Eduard und Jasmin fanden Obhut in Münster bei Boomtown Shakedown, wo sie bis heute kleine und große Gigs spielen. Auch hier ist der Offbeat der rote Faden.

BoomcoustiX treten als Trio auf, mit Eduard an Gitarre und Gesang, Kai am Bass und Jasmin mit Gesang und Percussion. Anfang 2021 war die Formation zum ersten mal auf der Kleinen Bühne 103 zu Gast, und auf vielfache Nachfrage spielen sie am 17. Juni 2022 erneut den Opener der Nordstadt Session. Danach ist die Bühne frei für musikalische Beiträge, die den Klang der Dortmunder Nordstadt bereichern.

Die Dortmunder Nordstadt Session ist eine Institution für die freie Musikszene im Ruhrgebiet. Seit 2017 treffen sich Musiker:innen der Region Freitags im Borsigplatz-Quartier, um gemeinsam zu improvisieren. Die musikalische Mischung ist so bunt wie die Bevölkerung des Stadtteils, der seinen ganz eigenen Sound kreiert. Der Opener wird im Livestream übertragen: www.facebook.com/watch/ChancenRaum103