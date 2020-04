Zum Gang durch die Innenstadt gehört für viele Dortmunder wie auch für auswärtige Gäste ein Besuch in der Stadtkirche St. Reinoldi. Auch die zahlreichen unterschiedlichen Gottesdienste und Veranstaltungen in Reinoldi werden gerne und viel besucht.Doch in Zeiten von Corona und ‚social distancing‘ ist vieles anders.

Um die Stadtkirche und ihre besondere Atmosphäre auch aktuell erlebbar zu machen, bieten Pfarrerin Susanne Karmeier und Pfarrer Michael Küstermann jetzt Zeit für einen anderen Blick in die Stadtkirche St. Reinoldi an. ‚Raum gewinnen‘ ist der Titel eines neuen Videos, das die Stadtkirche eindrucksvoll erleben lässt, auch ohne ihr physisch einen Besuch abzustatten.

Unterlegt mit Klavier- und Celloklängen aus der Kirche führt der Film durch St. Reinoldi, betrachtet deren kunstgeschichtliche Vielfalt und gibt Impulse zum Nachdenken über die aktuelle Situation. Betrachter werden auch zu den Glocken im Reinolditurm geführt und bekommen auf dem Turm einen weiten Blick über die ruhige Stadt.

Zu sehen ist das Video ‚Raum gewinnen‘ über die Internetseite der Stadtkirche www.sanktreinoldi.de und auf der Plattform youtube: Video auf youtube