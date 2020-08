Die Open-Air-Reihe des domicil im Rahmen der Park Sessions im Westfalenpark Dortmund wird am Do 20.8. fortgesetzt. Um 20 h gastiert das hochvirtuoses Quartett Uwaga! mit einem kreativen Cocktail aus Jazz und Klassik.

Uwaga (polnisch für Achtung!) besteht aus einem klassischen Violinisten mit Vorliebe für osteuropäische Musik, einem Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, einem meisterhaft improvisierenden Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut sowie einem Bassisten, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt wie in Jazzcombos oder Funkbands.

Unterschiedlicher gehts kaum - ein musikalisches Abenteuer, irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Punk, Balkan- und Pop-Musik. Dazu begann das hier heimische Quartett, mit großen Symphonieorchestern in ganz Deutschland zu konzertieren. Wahrer Crossover-Sound und eine Musik ohne Grenzen, die glücklich macht und ohne Umwege zu Herzen geht und ideal für ein leichtes sommerliches Open-Air-Vergnügen auf hohem Niveau.

Die Open Air Bühne befindet sich im Westfalenpark am Eingang Blütengärten.

Tickets im VVK gibt es im domicil Ticket Shop.

Einlass + Abendkasse öffnet ab 19 h.

Die Reihe des domicil wird beendet am So 13.9. mit dem Tanzorchester Paschulke (15 h, in Kooperation mit Gesamtkunstwerk e.V.) und dem Heavy-Blockflöten-Trio Wildes Holz (19 h). Für beide Shows ist ein Kombiticket erhältlich.

Das Konzertprogramm im domicil an der Hansastraße startet am Sa 4.9. wieder, auch im Corona-Modus.

Alle Infos unter www.domicil-dortmund.de.