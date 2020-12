Der erst im November ernannte Dortmunder Bürgermeister Ulrich Monegel ist mit 66 Jahren unerwartet gestorben. "Mit dem Tode Ulrich Monegels verlieren wir einen engagierten Christdemokraten, stets bereit zur mutigen Verteidigung der Demokratie und der Freiheit", sagt der CDU-Kreisvorsitzende Sascha Mader. Denn Ulrich Monegel stand sowohl für grundsätzliche Werte, als auch für pragmatische Lösungen.



Maßgeblich und nachhaltig prägte er in über zehnjähriger Tätigkeit im Kreisvorstand die Arbeit der CDU Dortmund. Auf seinem Weg vom akribischen und klugen Arbeiter als Fraktionsassistent zum Fraktionsgeschäftsführer, in der beruflichen Bildung, der Weiterbildung und Personalentwicklung bei Gelsenwasser, als Mitglied der Ratsfraktion, als deren Vorsitzender und als Partner und Gegenüber der anderen Fraktionen erlangte er über die Parteigrenzen in Dortmund hinweg große Anerkennung und Respekt.



Große Anerkennung



"Ulrich Monegel zog dem großen öffentlichen Auftritt stets die sachliche und produktive Diskussion mit dem Blick in die Augen seines Gegenübers vor. Ihm war stets das Ergebnis wichtiger als eine Schlagzeile. Sein Blick in der Betrachtung führte immer in die Mitte der Gesellschaft", heißt es im Nachruf der Christdemokraten.

Kreativer Denker mit Humor

"Als intellektueller und belesener Gesprächspartner war er mit seiner geschliffenen, differenzierten Sprache und der Fähigkeit zu hintergründigem Humor aber auch zu Ironie und gelegentlichem Sarkasmus bei seinen Gegenübern ein Quell für kreative Gedanken und feinsinnige sowie differenzierte Blicke auf das Geschehen in der Welt", so Mader.

Ulrich Monegel war es als Musikliebhaber eine große Freude, das größte europäische Jazz-Festival in den Niederlanden zu besuchen. Gern verbrachte er mit der Familie seine Urlaube auf Texel und in den bayerischen Bergen.