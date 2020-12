Neun Tote und fast 250 Neuinfizierte: Für alle, die auf das Abebben der zweiten Corona-Welle hoffen, sind das keine guten Nachrichten für Dortmund. Der vom Gesundheitsamt prognostizierte Inzidenz-Wert liegt für Dortmund voraussichtlich bei 177,8.

Heute sind 247 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von diesen Fällen gehören 41 zu 28 Familien. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 10.811 positive Tests vor. 8825 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 1881 Dortmunder mit dem Virus infiziert.

136 Patienten in Kliniken

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 177,8 betragen. Der tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 24 Uhr abrufbar sein und ist von da an verbindlich – leichte Abweichungen sind bis dahin möglich.

Zurzeit werden in Dortmund 136 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 33 intensivmedizinisch, davon 23 mit Beatmung.

9 weitere Todesfälle

Bedauerlicherweise sind neun weitere mit Covid-19 infizierte Menschen gestorben, darunter Fünf ursächlich an Covid-19. Es handelt sich um fünf Frauen und vier Männer im Alter zwischen 76 und 90 Jahren. Fünf von ihnen starben im Krankenhaus, eine Person starb zu Hause, drei weitere im Heim. Einige dieser Todesfälle sind dem Gesundheitsamt erst verspätet nachgemeldet worden.

Insgesamt verstarben damit in Dortmund 68 Menschen an Covid-19, weitere 37 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.