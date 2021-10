Mit Beginn des neuen Wintersemesters ist die stadtweite Kampagne „Bike to Campus – Mit dem Rad zur Hochschule“: https://bike2work.bikecitizens.net/dortmund-campus/ gestartet.

Seit Mitte September bewältigen bereits viele Arbeitnehmer*innen Dortmunds im Rahmen der Kampagne „Bike to Work – mit dem Rad zur Arbeit“ ihren Weg zur Arbeitsstelle mit dem Fahrrad.

Jetzt heißt es für alle Dortmunder Studierenden: rauf aufs Rad und ab zur Uni. Angelehnt an die Kampagne für alle Erwerbstätigen wurde auch „Bike to Campus“ von der Stadt mit dem Ziel angestoßen, Pendler*innen zu motivieren, alltägliche Wege, wie den zur Hochschule, mit dem Fahrrad zurückzulegen. Laufen wird die Aktion bis kurz vor Einbruch der offiziellen Winterzeit, bis zum 12. Dezember 2021.

Die Vorteile

Statt der nervigen Parkplatzsuche vor den Hochschulgebäuden oder der Abhängigkeit von Bus und Bahn ist das Fahrrad schnell genommen und genauso schnell am Ziel wieder abgestellt. Der Weg zur Hochschule mit dem Rad ist mit weniger Stress verbunden und somit eine Erleichterung für alle Studierenden. Stärkung der Gemeinschaft: Passend zum Start eines neuen Lebensabschnitts für viele Erstsemester und nach einer langen Corona-Pause bringt das gemeinsame Radfahren Studierende wieder zusammen. Gemeinsam aufs Rad umsteigen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die App mit ihrem spielerischen Ansatz motiviert dazu, sich in Teams zusammenzuschließen.

Wie „Bike to Campus“ funktioniert?

In der kostenlosen App „Bike Citizens“ können sich alle Studierenden der Dortmunder Hochschulen zu Teams zusammenschließen und gegeneinander antreten. Bei der Kampagne zählen nicht in erster Linie die reinen geradelten Kilometer, sondern viel mehr, wie viele Strecken insgesamt im Team pro Woche zurückgelegt werden. Teams bekommen Punkte, wenn sie für so viele Strecken wie möglich das Rad nehmen. Um den Ansporn noch zu steigern, können sie dazu noch sogenannte Boosts bekommen, also Extrapunkte, wenn die verschiedenen Teams besonders oft hintereinander oder gar gleichzeitig Rad gefahren sind. So kann jedes Team jede Woche neu im Ranking aufsteigen. Und jede*r kann einen persönlichen Beitrag zur Teamleistung erbringen.

Mobilität nachhaltiger machen



Die Kampagne „Bike to Campus“ ist Teil der Maßnahmen, die Dortmund unternimmt, um die Mobilität in der Stadt nachhaltiger und multimodaler zu gestalten. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Mit der Fahrradapp „Bike Citizens“ (https://bike2work.bikecitizens.net/dortmund-campus/) haben alle Radler*innen die Möglichkeit, ihre persönlichen Fahrradrouten zu planen, sich sicher durch die Stadt navigieren zu lassen und an den verschiedensten Kampagnen teilzunehmen. Die Nutzung und Verbreitung der App dient jedoch auch einem höheren Ziel, denn jede*r Einzelne trägt dazu bei, dass die Stadt Dortmund in Zukunft fahrradfreundlicher wird.