Nach dem Fund einer Schlangenhaut im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dortmund-Mitte setzte DOGEWO21 die Suche nach einer möglicherweise vorhandenen Schlange mit Hilfe von Experten fort.

Die offizielle Suche ist in Rücksprache mit der Dortmunder Feuerwehr nach einer erneuten Kontrolle der Kellerräume offiziell beendet worden. Bei den täglichen Kontrollen der Fangfallen haben sich bislang keine Hinweise auf eine Schlange ergeben, DOGEWO21 möchte an dieser Stelle jedoch das verbleibende Restrisiko mit weiteren Maßnahmen ausräumen. Hierzu zählt die fachmännische Überprüfung und Räumung aller vorhandenen Kellerräume durch Reptilienfachleute. Der Keller bleibt bis zum Abschluss der Maßnahme verschlossen.

„Wir gehen diesen Schritt, um die Sicherheit unserer Bewohner jederzeit zu gewährleisten. Uns ist klar, dass dies zunächst weitere Einschränkungen für unsere Mieter bedeutet. Deshalb möchten wir uns ausdrücklich für die bisherige Kooperation und das uns entgegengebrachte Verständnis unserer Mieter bedanken“, sagt Klaus Graniki, Geschäftsführer von DOGEWO21.

Hintergrund:

In einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbacher Straße in Dortmund-Mitte fand ein Bewohner im Kellerbereich am Silvestermorgen eine Schlangenhaut. Feuerwehr und Polizei haben in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern das Haus vorsorglich evakuiert. Die Bewohner konnten am Abend des 1. Januar 2021 in ihre Wohnungen zurückkehren. Hinzugezogene Schlangenexperten haben das Haus untersucht und Fangfallen aufgestellt, die seither täglich kontrolliert wurden.