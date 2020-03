Der Veranstalter von "Rock the Circus" am 20. März in der Westfalenhalle informiert, dass das Konzert wegen der dynamischen Entwicklung von Neuinfektionen mit dem Coronavirus verlegt werden muss, es werde ein Ersatztermin gefunden. Die Filmkonzerte "Das Dschungelbuch – Disney in Concert und Winnetou in Concert – Der Schatz im Silbersee" am Ostersonntag, 12. April um 16 Uhr und 20 Uhr im Konzerthaus fallen aus. Die Tickets können an der Stelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.



Vor einem Jahr taten sich Eltern in Dortmund als Parents for Future zusammen, jetzt sagten sie erstmals eine Demonstration am Samstag, 14. März, ab, um die Ausbreitung des Corona Virus nicht zu verstärken. Stattdessen rufen sie auf zum #NetzStreikFürsKlima: Möglichst viele Menschen sollen unter diesem Hashtag ein Foto von sich und ihrem Demo-Schild in den sozialen Medien posten. In Dortmund wollen sie erst wieder zum globalen Klimastreiktag am 24. April zusammen kommen.

Anlässlich der „Woche der Ausbildung“ bietet die Handwerkskammer Beratungsangebote rund um eine Karriere im Handwerk für Schüler und für Studienzweifler an. Ein Termin kann unter Tel: 5493-333 vereinbart werden, denn externe Beratungen sind wegen der Coronakrise abgesagt worden.

Wegen der erhöhten Bedrohung durch das Coronavirus gerade für ältere Menschen machen die Awo-Begegnungsstätten mit ihren Angeboten zum Schutz der Senioren eine Pause.