Mehr als ein Drittel aller Mädchen und Frauen in Deutschland haben schon einmal sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt. Mit Cybermobbing und Cybergrooming hat die Gewalt auch Einzug ins Internet genommen.



Der Weltmädchentag der UNO weist weltweit auf Benachteiligungen von Mädchen hin, Mädchen zwischen zwölf und 18 Jahren sind am Donnerstag, 8. Oktober, ab 16 Uhr zum Aktionstag eingeladen. Eine Rechtsanwältin Gesa Stückmann (live zugeschaltet) und eine Schulpsychologin werden nicht nur einen Einblick ins Cybermobbing geben, sondern auch Möglichkeiten zum Handeln aufzeigen. Tipps zum Umgang mit Social Media gibt das Team „Klarkommen!“ der Polizei. Und ein Selbstbehauptungstraining bietet "Fit-gegen-Gewalt" an. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist unter gleichstellungsbuero@stadtdo.de erforderlich.