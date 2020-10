In Laubhaufen springen, Drachen basteln oder einen Schnappschuss, wie diesen machen, dafür ist jetzt in den Ferien Zeit. Die junge Dortmunderin Karla Gizbili ist eine der Erstplatzierten beim Fotowettbewerb die „Farben des Sommers“ des Landesprogramms „Kulturrucksack“.

Dortmunder Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren haben in den vergangenen Monaten ihre Motive dazu gefunden und abgelichtet; die besten Arbeiten wurden im Künstlerhaus prämiert.

Insgesamt gab es je drei Preise für das beste Foto und für die beste Idee, wobei ein erster Preis doppelt vergeben wurde: In der Kategorie „Bestes Foto“ gingen die Preise an Karla Gizbili und Shiqing Sun (1. Platz), Roman Schellberg (2. Platz) und Heidi Franziska Leci (3. Platz).

In der Kategorie „Beste Idee“ gewannen Leonard Wojatzek (1. Platz), André Wetterhahn (2. Platz) und Shiqing Sun (3. Platz).

Alle Teilnehmer*innen erhielten außerdem Magnete mit acht verschiedenen Motiven aller eingereichten Fotos mit dem Auftrag, magnetische Flächen im öffentlichen Raum zu finden und ein Foto dann in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #kulturrucksackdortmund zu posten.