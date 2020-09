Das Deutsche Fußballmuseum feiert mit den Besuchern seinen 5. Geburtstag.

Passend zu den NRW-Herbstferien (10.-25.10.) gibt 's ein buntes Programm, es startet am 10.10. mit dem Finaltag des DFM eFootball Cup 2020. 20 Zocker haben sich hierfür qualifiziert. Am 18.10. findet die DFB-Pokalauslosung, 2. Runde, statt. Bei der Live-Sendung der ARD sollen auch wieder Zuschauer dabei sein - Blick hinter die Kulissen sowie Meet & Greet mit Losfee und Moderator inklusive. Am 20./21.10. ist das Sport1 TV- Format: Fantalk – Die Helden der Königsklasse vor Ort- zu Beginn der UEFA Champions League. Mario Basler, Peter Neururer und Co. sitzen am Stammtisch und Besucher dürfen mitreden. Karten erhältlich unter "fussballmuseum.de". Am 24.10. gibt es um 14 und 16 Uhr zur Einstimmung auf das Revierderby spezielle Führungen. Das Spiel wird ab 18.30 Uhr live im N11 Bar & Restaurant gezeigt. Am 25.10., dem 5. Geburtstag gibt's um 11, 13 und 15 Uhr kostenlose Führungen mit dem Titel: "Auf den Spuren der 5". Die Gäste machen Bekanntschaft mit berühmten Fünfern wie Beckenbauer oder Hummels. Während der Herbstferien ist die Sonderausstellung „Günter Grass: Mein Fußballjahrhundert“, geöffnet und es gibt täglich um 11 Uhr eine Familien-Führung. Außerdem dürfen vom Kreativ-Workshop „Pokale aus Legosteinen“ eigene Pokale mitgenommen werden.