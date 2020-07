In den Ferien geht's in die Natur und in eine leuchtende Traumwelt. Hier einige Tipps für die nächsten Ferientage in Dortmund:

Von Zwergenhein direkt ins Weltall rollt der Ball beim 3D-Schwarzlicht Minigolf am Heiligen Weg 7, Näheres unter Glowing Rooms. 25 Videos internationaler Künstler präsentiert der Hardware Medienkunstverein von 11 bis 18 Uhr (außer montags) im U.

Rallye durch die Zeche

Den Hafen und das mittelalterliche Dortmund entdecken können Kinder mit Kulturvergnügen.

Einen Rabatt bei Vorlage des Schülerausweises gibt's im Wischlinger Kletterwald Tree 2 Tree. In der Zeche Zollern können Ferienkinder Di. bis So. von 10 bis 18 Uhr eine Rallye machen. Zu Walderkundungen lädt Waldmeister ein. Boote und Mäusemasken können Kinder ammondo mio!unter einem schattigen Baum im Westfalenpark dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr bauen.

Fußballmuseum erleben

Führungen und digitale Workshops für Familien bietet das Fußballmuseum von 11 bis 17 Uhr an. Mittwochs dreht sich im KitzDO alles um Informatik in einem kostenlosen Online-Workshop.

Zu Draußen- und Workshop-Tagen lädt der Stern im Norden nachmittags 6- bis 12-Jährige nach vorheriger Anmeldung ein.

Outdoor-Sport machen Kinder diese Woche beim Verein Erlebt-was in Hombruch. Samstag von 13 bis 17 Uhr wird am Big Tipi das Gelände gemeinsam gestaltet und Sonntag, 4. Juli, wird bunt gebatikt. Für 6- 12 Jährige läuft am Indianerzelt im Fredenbaumpark täglich von 13 bis 17.30 Uhr ein offenes Angebot.

Kinderkulturcafé im Park

Im Westfalenpark , wo Kinder bis 14 Jahren in den Sommerferien freien Eintritt haben, findet im neuen Format das Kinderkulturcafé sonntags wieder für bis zu 20 Kindern, dafür aber zweimal hintereinander um 14 und 15.30 Uhr auf der Terrasse ParkAkademie statt. Sitzplatzkarten werden jeweils eine Stunde vorher am Kioskfenster Regenbogenhaus ausgegeben. „Gemeinsam aktiv“ soll das Motto der Sommerferien 2020 werden. Um miteinander zu spielen, sich zu bewegen und Spaß zu haben, verleiht das Regenbogenhaus an jedem Ferientag zwischen 12 und 17 Uhr Federball, Boccia, Wikinger-Schach und vieles mehr. Somit kann auf den Parkwiesen mit viel Abstand gespielt werden. Auch im westlichen Parkbereich gibt es eine solche Ausleih-Station an der „Pusteblume“ oberhalb der Festwiese.

Kinderbaustelle geöffnet

In der DASA bietet die Riesen-Ausstellung zur Arbeitswelt in Dortmund die Möglichkeit zum Tapetenwechsel, und das bei freiem Eintritt bis zum 31. August. Ob das Basteln von Stehaufmännchen an den Selbermacher-Tischen oder handfeste Steinmetz-Arbeiten mit Ytong erledigen: Handwerkliche Fertigkeiten stehen im Mittelpunkt der Aktionen. Die Kinderbaustelle ist mit Zugangsbeschränkungen ebenfalls wieder geöffnet sowie auch die Ausstellung "Pia sagt Lebwohl" zu Trauer, Tod und Neubeginn. Neu ist eine Präsentation zum Infektionsschutz, in der historische Vorläufer und aktuelle Entsprechungen von Schutzmitteln vor Viren ihren Platz finden.

Auf der Webseite Ferien in Dortmund stehen alle Angebote. Wichtig: Corona-bedingt müssen sich Kinder und Jugendliche für Aktivitäten der JFS und der Verbände anmelden.