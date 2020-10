Einen Umzug durch das Wohnviertel organisieren, sich mit Gleichaltrigen zum Malen treffen, kreative Orte erkunden, galaktische Lichtbilder fotografieren oder die Welt nach eigenen Vorstellungen bauen: All das können Zehn- bis 14-Jährige in Dortmund kostenlos ausprobieren. Das Programm des „Kulturrucksack“ hat für junge Dortmunder*innen viele Kurse im Angebot, die meisten in den Herbstferien. Professionelle Künstler*innen, Musiker*innen und Kulturschaffende stehen bei der Umsetzung der Ideen mit Rat und Tat zur Seite.



Die Angebote verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet, eine Anmeldung ist erforderlich. Für alle Orte wurden Hygienekonzepte entwickelt, die Plätze sind deshalb begrenzt. Näheres unter www.kulturrucksack-dortmund.de.

Einen Umzug im Herbst wie in Mexiko am Tag der Toten planen junge Dortmunder mit Kostümen und Masken im Atelier Virginia Novarin an der Lange Straße. Anmeldungs-Tel.: 017663024843.

Ein Besuch im Atelier bei Künstlerin Tanja Moszyk in Eichlinghofen vermittelt vom 19. bis 22. Oktober von 10 bis 14 Uhr technische und gestalterische Tipps, aber auch den Luxus des freien Arbeitens mit vielen Materialien. Anmeldung: atelier@anschnitt.de.

Bei einer Stadtexpeditionen als Geocaching werden am 12./13.,.20 und 15. bis 17.Oktober von 10 bis 15 Uhr unter Leitung von Sabine Mattstedt und Sascha Wundes besondere Orte entdeckt, an denen man kreativ werden kann. Treffpunkt ist das U, Näheres unter Tel.: 0162.4003311.

Im Künstlerhaus dreht sich vom 13. bis 16. Oktober von 11 bis 15.30 Uhr alles um die Weiten des Universums, um Planeten, galaktische Lichtbilder und spannende Geschichten. Ein Ausflug ins neu eröffnete Naturmuseum steht auch auf dem Plan. Anmeldung per E-Mail: mail@hanneswoidich.de.

In der Musikschule werden am 7. November von 11 bis 16 Uhr akustische Selfies produziert. Näheres unter Tel: 50 25934.

In der Jugendfreizeitstätte Marten kommen alle möglichen Materialien und Werkzeuge zum Einsatz, wenn vom 19.-23. Oktober von 11 bis 16 Uhr eine Landschaften mit Geschichte entsteht. Anmeldung: Tel.: 615264.

Und auch der CultureClub, eine Plattform für Kulturbegeisterte und für solche, die es werden möchten, trifft sich. Gegründet wurde er von Kulturrucksack-Fans, die in ihren Videos aufzeigen, wie man selbst eigene Videos mit dem Handy produziert, was eigentlich eine Choreografie ist, ein Flashmob und wie man Eis herstellt. Sie suchen Gleichgesinnte, die ihnen ihre Videos und Fotos zusenden oder Lust auf gemeinsame Aktionen im öffentlichen Raum haben. Mitmachen lohnt sich! Mehr dazu unter https://kulturrucksack-dortmund.de/?p=6835