Die Sportjugend (SJ) und der StadtSportBund (SSB) Dortmund luden am vergangenen Samstag die Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl sowie Vertreter der Kommunalpolitik und der Dortmunder Sportvereine, zu einem gemeinsamen Austausch in die Turnhalle des Heinrich-Schmitz-Bildungszentrum, ein.

Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung, standen die OB-Kandidaten den Anwesenden Rede und Antwort, zu ausgewählten Themen aus dem Bereich Sport. Die vom J-Team der Sportjugend vorbereiteten Themen "Anerkennung im Ehrenamt", "Digitalisierung", "Sportstättensituation" und "Mobilität" wurden mit klaren Forderungen vor Ort vorgestellt. Engagierte, der Sportjugend und des SSB Dortmund sowie aus Dortmunder Sportvereinen erhielten hier die Möglichkeit, sich direkt mit den OB-Kandidaten auszutauschen und ihre Netzwerke in der Kommunalpolitik zu vertiefen. Die Politiker konnten einen detaillierten Einblick in die Arbeit der Sportjugend und des SSB gewinnen, während diese ihre Forderungen an den oder die zukünftigen Oberbürgermeister stellen konnten. Die Veranstaltung wurde aus Mitteln des Landesjugendrings sowie der Sportjugend NRW unterstützt.