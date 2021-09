Für sein jahrzehntelanges gewerkschaftliches und gesellschaftspolitisches Engagement bekam Willi Hoffmeister von Bürgermeister Norbert Schilff das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

DGB-Vorsitzende Jutta Reiter: „Seine besondere Fähigkeit ist ein hohes Maß an Gesprächsbereitschaft für politische Themen, gepaart mit einer einnehmenden Freundlichkeit. Gerade die Verbindung von Gewerkschaftsarbeit mit dem Engagement für den Frieden war immer ein Bestandteil seines persönlichen Wirkens. Daher wurde er für den Bundesverdienstorden vorgeschlagen.“

Vielseitiges Engagement



Aktiv war Hoffmeister in der Vertreterversammlung der IG Metall und als Betriebsrat bei der Westfalenhütte, in der Friedensbewegung und als Mitorganisator der ersten Stunde des Ostermarschs Ruhr. Und auch mit 88 Jahren ist er im Dortmunder Bündnis gegen Rechts und dem VVN/BdA gegen Neonazis und für den Frieden aktiv. Frieden und Antimilitarismus sind seine Antriebsfedern und so wird er übereinstimmend in der breiten Öffentlichkeit als das „Urgestein“ der Dortmunder Friedensbewegung angesehen. Er versteht es die unterschiedlichsten Menschen an einen Tisch zu bringen und vor allem auf die Jugend zuzugehen.