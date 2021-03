Dortmunder, die sich ehrenamtlich für Kinder engagieren wollen, sucht der Kinderschutzbund. Eins seiner erfolgreichen Projekte sind die ehrenamtlichen Familienpaten. Sie verbringen regelmäßig einmal die Woche drei bis vier Stunden mit ihren Patenkindern. Sie gestalten die Zeit in der Familie und auch außerhalb, immer abgestimmt auf die Bedürfnisse aller Beteiligten.



Außerdem gibt es die Möglichkeit "Zeitschenker" zu werden und eine Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern zu übernehmen. Zeitschenker verbringen regelmäßig Zeit mit ihrem Patenkind. Sie unternehmen außerhalb des familiären Umfeldes etwas mit ihnen und haben ein offenes Ohr für ihre Wünsche, Sorgen und Gefühle. Zu diesen Tätigkeiten gehört auch einmal monatlich eine fachliche Begleitung.

Interessierte werden geschult



Zu Beginn des Projektes werden Interessierte ausführlich in einem Einzelgespräch informiert und durchlaufen im Anschluss eine Schulung. Diese beginnt am 15. April und läuft online, so dass Interessierte ein internetfähiges Gerät brauchen. Näheres unter Tel.: 84 79 78 0 oder per Mail an verwaltung@dksb-do.de.