Ceren Kaya hatte nach einem Aufruf der Mitternachtsmission online bei Freunden auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite (cerenkayado) um Sachspenden wie Nudeln, Reis und Konserven gebeten. "Was soll ich sagen: die Aktion ist leicht eskaliert. Zehn Tage bin ich in ganz Dortmund unterwegs gewesen und habe Spenden im Wert über 800 € eingesammelt", freut sich die junge Dortmunderin, nun so viele Sachspenden übergeben zu können.



Obwohl sie bei Wahl nicht in den Stadtrat gewählt wurde, will sich die Oststädterin weiter engagieren. "Ich habe zwar kein offizielles Mandat, aber die Aktion zeigt mir, es geht auch ohne", möchte sie im Winter eine ähnliche Aktion für eine andere Hilfsorganisation starten.