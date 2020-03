Im Kunstkurs waren die Helmholtz-Gymnasiasten aktiv und bastelten Schmetterlinge, die sie nicht nur in einer Ausstellung präsentierten, sondern auch in einer Benefiz-Aktion verkauften, Den Erlös spendeten sie an den Förderverein und zur Hälfte an die NABU-Kids, die sich für die tolle Aktion bedankten.