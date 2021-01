„Wir möchten mit unserer sozialen Aktion erreichen, dass schwerkranke Menschen gerade auch in der aktuellen Coronakrise mit ihrer Familie, ihren Freunden und Bekannten digital in Verbindung bleiben können“,

das erklärt Stefan Kilmer, Dokom21 Vertrieb, bei der Übergabe des iPads an das Hospiz Am Ostpark. „In Zeiten der eingeschränkten Besucherkontakte können wir das Tablet als technische Ergänzung in unserem Hospiz sehr gut einsetzen, um unseren Gästen zusätzliche digitale Kontakte zu ermöglichen“.

Im stationären Hospiz Am Ostpark werden Menschen mit einer schweren fortgeschrittenen Erkrankung in ihrer letzten Lebenszeit als Gast aufgenommen, wenn eine Versorgung im häuslichen Bereich nicht mehr möglich ist. Das Hospiz Am Ostpark liegt zentral in der östlichen Innenstadt Dortmunds, Von-der-Tann-Straße 42, und gehört zum Stiftungsbereich Bethel.regional.