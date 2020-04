Damit sich alle gut auf die bevorstehenden Ostertage vorbereiten können, bittet der Handel darum, dass die Bürger ihre Einkäufe von Lebensmitteln und anderen derzeit zugelassen Artikeln vorausschauend planen und durchführen. Alle Unternehmen arbeiten gemeinsam mit ihren Beschäftigten und ihren Lieferanten daran, die Versorgung der Bevölkerung unverändert sicherzustellen.

Die infolge der Coronakrise vorgeschriebenen Zugangsbeschränkungen, Abstandsregelungen und Sicherheitsvorschriften werden von den Betrieben und von der überwältigenden Mehrzahl der Kunden beachtet, begrenzen aber die Anzahl der pro Stunde bedienbaren Kunden und belasten das Personal.

Daher rät Thomas Schäfer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Westfalen Münsterland:

Vorausschauen einkaufen

„Gehen Sie vorausschauend einkaufen. Überlegen Sie bereits jetzt, was Sie für die Feiertage benötigen. Planen Sie Ihre Einkäufe und nutzen Sie dafür sowohl die breiten Öffnungszeiten als auch alle Einkaufstage der Woche.“

An den bevorstehenden Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag müssen alle Geschäfte geschlossen bleiben und da nur wenige die Osterferien zu einer Urlaubsreise nutzen dürfen, werden mehr Personen als sonst ihre Einkäufe vor Ort tätigen. Um die Ansteckungsgefahr weitestgehend gering zu halten und die Abläufe in den Geschäften möglichst nicht zusätzlich zu belasten bittet Thomas Schäfer: „Befolgen Sie bitte weiterhin die Verhaltensregeln in den Märkten. Gehen Sie, wenn möglich, allein und zügig einkaufen. Je weniger Menschen sich gleichzeitig im Markt aufhalten, desto besser.“

Verband dankt Beschäftigten

Und noch etwas ist dem Verbandschef wichtig: Rücksicht auf die Beschäftigten, die trotz eigener Sorgen und Nöte alles ihnen Mögliche tun, um den Verkauf sicherzustellen, Waren aufzufüllen und weiterhin freundlich und zuvorkommend gegenüber den Kunden zu agieren. „Dafür gebührt den Beschäftigten im Einzelhandel großer Respekt und ein besonderer Dank,“ erkennt Schäfer an.