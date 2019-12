Gegen 1.30 Uhr am heutigen Freitagmorgen (27.12.) wurde die Dortmunder Feuerwehr durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage zu einem Gewerbeobjekt in der Feineisenstraße in Eving alarmiert.

Bei Ankunft der Feuerwehr war im Objekt Brandrauch wahrzunehmen. In einem Batterieraum konnte ein Trupp unter Atemschutztrupp den Brandherd lokalisieren.

Hier waren aufgrund eines technischen Defektes Batterien in Brand geraten. Der Brand wurde mit mehreren CO²-Löschern abgelöscht. Das gesamte Gebäude musste mit Hilfe von zwei Hochleistungslüftern sehr umfangreich entraucht werden.

Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude.Die Schadensursache wird von der Polizei ermittelt.

Vor Ort befanden sich rund 40 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.