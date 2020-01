Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, nachdem die Feuerwehr am frühen Samstag (11.) zu zwei Bränden in einer leer gezogener Siedlung in Brechten ausrücken musste.

Gegen 0.30 Uhr wurde der Löschzug 2 (Eving) zur Adresse In der Esche 15 gerufen. Es war ein Feuer im einem leerstehenden Haus gemeldet. An der Einsatzstelle eingetroffen wurde die Feuerwehr durch einen Passanten eingewiesen und man sah bereits einen Feuerschein im ersten Obergeschoss des eineinhalbgeschossigen Gebäudes. Das gesamte Gebäude war bereits sehr stark verraucht. Ein Atemschutztrupp wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt, ein weiterer kontrollierte die anderen Wohnungen. Das Feuer beschränkte sich auf ein Zimmer, so dass der Trupp den Brand zügig unter Kontrolle bringen konnte.

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren und die Einsatzkräfte gerade auf dem Rückweg waren, bemerkten sie eine Rauchentwicklung aus einem anderen Gebäude, nur rund 100 Meter entfernt von der Einsatzstelle. Nach einer Erkundung konnte dann schnell ein Dachstuhlbrand im Haus Nummer 22 lokalisiert werden. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachalamiert: vom Löschzug 1 (Mitte), vom Löschzug 6 (Scharnhorst), dazu von den Löschzügen 23 (Groppenbruch) und 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Teleskopmast 54.

Das Feuer war bereits soweit entwickelt, dass der zuerst vorgehende Atemschutztrupp sich wegen einer teilweise einstürzender Decke aus dem Innenangriff zurückziehen musste. Das Dach wurde dann zuerst von außen über den Teleskopmast bekämpft und im weiteren Verlauf konnten Atemschutztrupps auch im Innenangriff die Brandbekämpfung wieder aufnehmen. Eine weitere Erkundung des Gebäudes ergab dann im Keller noch zwei weitere Brandstellen, die jeweils durch Atemschutztrupps bekämpft wurden.

Insgesamt wurden an beiden Einsatzstellen rund 35 Einsatzkräfte eingesetzt.