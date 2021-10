Der ehemalige Adelssitz Haus Wenge in Lanstrop soll bald mit neuem Leben gefüllt werden. Aus diesem Grund hat sich jüngst im Saal der Kleingärtner-Gaststätte „Auf der Lauke“ der Verein "Haus Wenge Lanstrop" gegründet.

"Wir freuen uns riesig, den Verein "Haus Wenge Lanstrop" mit Unterstützung des 'nordwärts'-Kuratoriumsmitgliedes Heinz Bünger sowie der Koordinierungsstelle 'nordwärts' gegründet zu haben. So können wir im Haus Wenge einen Ort der Begegnung mit vielen Angeboten für die Dortmunder*innen, aber insbesondere die Bürger*innen im Stadtbezirk-Scharnhorst schaffen“, so Dr. Günter Hagenhoff, neu gewählter 1. Vorsitzender des Vereins. Derzeit engagieren sich neben dem achtköpfigen Vorstand zehn weitere Gründungsmitglieder.

Ausstellungen, Vorträge und Dialog-Veranstaltungen sollen das Haus beleben

Der neue Verein „Haus Wenge Lanstrop" möchte das Haus unter anderem durch Ausstellungen und Vorträge regionaler Künstler*innen sowie durch Dialogveranstaltungen mit Vertreter*innen von Verbänden, Medien, Politik und Wissenschaft beleben. Einen weiteren Schwerpunkt sollen Themen des Naturschutzes bilden.

Wie geht es weiter? Der Verein wird in den kommenden Wochen Gespräche mit der Stadt Dortmund zwecks Nutzung von Haus Wenge führen. Sobald eine Nutzungsüberlassung geschlossen wurde, lädt der Verein zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung ein und würde sich über weitere Mitstreiter*innen freuen, die den alten Adelssitz an der Alekestraße mit neuem Leben füllen möchten.

Beim "nordwärts"-Projekt Haus Wenge wurden zudem Modelle und Instrumente wie Nutzungskonzepte, Vereinssatzungen etc. entwickelt, die in andere Quartiere übertragen werden können. „Andere, sich in Gründung befindende Nachbarschaftszentren können von diesem großartigen Modellprojekt profitieren und auf die dort gemachten Erfahrungen zurückgreifen“, so Michaela Bonan, Leiterin der Koordinierungsstelle "nordwärts".

HINTERGRUND:

- Haus Wenge in Lanstrop, Alekestr. 4, ist ein mittelalterlicher Adelssitz aus dem 13. Jahrhundert.

- Das zweigeschossige Herrenhaus mit dem gotischen Staffelgiebel in Backstein und den Steinkreuzfenstern stammt aus dem 16. Jahrhundert und ist das einzige im Raum Dortmund erhaltene Adelshaus dieser Art.

- Aktuell steht das Haus noch leer und wird durch die Firma Grünbau gGmbH renoviert.