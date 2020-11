Alle Jahre wieder... Im Rahmen einer Adventsfeier haben in den letzten 15 Jahren Kinder des Offenen Ganztags von Grundschulen unter Regie des Evinger Stadtbezirks-Marketings den Tannenbaum in der Bezirksverwaltungsstelle Eving am August-Wagner-Platz geschmückt. Und auch im Jahr 2020 - trotz Corona - verbreitet dort nun wieder ein Weihnachtsbaum mit dem selbst gebastelten Schmuck der Grundschul-Kinder Vorfreude auf die bekanntlich schönste Zeit des Jahres.

Doch diesmal war und ist alles anders, verrät Evings Bezirksverwaltungsstellen-Leiterin Dorothee Lindemann-Güthe. So gab's kein Kindertheater, kein Flötenorchester und auch kein Kaffeetrinken der Erwachsenen in der Stadtteilbibliothek. "Die Mitglieder des Stadtbezirksmarketings bedauern es außerordentlich, an diese schöne Tradition in diesem Jahr nicht wie gewohnt anknüpfen zu können. Dennoch wollen wir den Kindern eine Freude machen und nicht auf den Baum verzichten", so erläutert die Stadtbezirks-Marketing-Geschäftsführerin.

Wie bei vielen Dingen und Anlässen auch hat sich das Evinger Bezirksmarketing eine kontaktlose Alternative ausgedacht: In den Offenen Ganztagsbetreuungen der Elisabeth-, der Graf-Konrad-, der Herder-, der Mosaik- und der Brechtener Grundschule haben die Kinder den schönen Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Durch ihre Betreuer*innen wurde der Schmuck dann einzeln vorbeigebracht.

Und die ehrenvolle Aufgabe, den Baum zu schmücken, hatte so in diesem Jahr die Bezirksverwaltungsstellenleiterin Lindemann-Güthe selbst. Und das Stadtbezirksmarketing spendiert den Kindern Stutenkerle und Weihnachtsgebäck, was nun allerdings direkt an die Schulen geliefert wird.

Bis zum Anfang des neuen Jahres wird der Weihnachtsbaum in der Bezirksverwaltungsstelle Eving, auch von außen durch die großen Glastüren sichtbar, nun für eine weihnachtliche Stimmung sorgen.