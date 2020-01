In einem feierlichen Gottesdienst mit anschließendem Empfang in der Gemeinde St. Marien Obereving hat der katholische Pastoralverbund Eving-Brechten seinen indischen Priester Dr. Johnson Chittilappilly verabschiedet.

Ende Januar wird Dr. Johnson Chittilappilly nach über vierjähriger Tätigkeit in den drei Gemeinden St. Marien, St. Barbara und St. Antonius nun endgültig zurück in seine Heimat gehen. Im Pastoralverbund Eving-Brechten war Chittilappilly als Vikar tätig. Ab dem 1. August 2015 besetzte er die zweite Priesterstelle im Pastoralverbund und war vor allem für Gottesdienste, Beerdigungen und Taufen zuständig.

Nun wurde der indische Priester in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Zahlreiche Gemeindemitglieder aus den drei katholischen Gemeinden waren in die St.-Marien-Kirche in Obereving gekommen, um sich von Dr. Johnson zu verabschieden.

Selbst Name kommt nunfließend über die Lippen

Edeltrud Roski, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in St. Barbara, sagte in ihren Dankesworten:" Trotz der sprachlichen und kulturellen Unterschiede haben wir uns gut verstanden und sehr aneinander gewöhnt. Auch Ihr indischer Name kommt uns mittlerweile fließend über die Lippen."

Der Gottesdienst und der anschließende Empfang im Oberevinger Gemeindehaus drückten die Wertschätzung für Dr. Johnson und sein Wirken über vier Jahre lang aus. Auch wenn er sehr gerührt über die herzlichen Abschiedsworte und die Geschenke war, ist Dr. Johnson glücklich, wieder in seine Heimat Indien zurückkehren zu können.

Fotos: privat/Renate Rustemeyer