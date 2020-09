Dem Coronavirus geschuldet ist, dass auch der Förderverein Lindenhorster Kirchturm zum Denkmaltag 2020 am Sonntag, 13. September, kein Programm vor Ort an der Alten Ellinghauser Straße 5-7 anbietet, sondern online auf denkmaltag.dortmund.de den von Uli Möller in Kooperation mit Dr. Ingo Fiedler, dem Geschichtsverein Eving und dem Heimatverein Holthausen gedrehten Film "Chance – Erinnern – Neu Denken für den Lindenhorster Kirchturm" präsentiert.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau selbst erzählt und zeigt darin vor Ort, was ihm persönlich am Lindenhorster Kirchturm wichtig ist, der als ältester Turm Dortmunds gilt. Geboten wird darin zudem auch ein Panoramablick innerhalb der Kirche mit Informationen und diversen Fotos.

Der romanische Kirchturm erinnert als letztes bauliches Relikt daran, dass die in Lindenhorst ansässige Nebenlinie des Dortmunder Grafenhauses seit 1316 die Dortmunder Grafen stellte. Im Turm hängen zwei mittelalterliche Glocken, von denen eine die Jahreszahl 1405 trägt. Der derzeit eingerüstete Turm kann nur durch eine umfassende Restaurierung dauerhaft erhalten werden.

Übrigens ist die Nutzung der 2013 entwidmeten Gebäude neu zu denken: Lindenhorst soll dort eine neue, dringend benötige Kita erhalten. Die Stadt hat zugesagt, Turm, Kirche und Gemeindehaus zu erwerben: die Chance auf einen dauerhaften Erhalt.

 http://lindenhorster-kirchturm.de/

Archivfoto: Schmitz