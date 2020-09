"Sicher durch die Pandemie" ist der Tenor eines Flyers der Evinger SPD zur Kommunalwahl am 12. September. Anfang August hatte die Partei der Firma Flyeralarm den Auftrag zum Druck und Post-Versand des Flyers erteilt. Allen Haushalten mit Tagespost im Stadtbezirk (circa 11.500) sollte er - eigentlich - ab dem 27. August 2020 zugestellt werden.

"Der Flyer sollte die Bürger*innen animieren, angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie, ihre Gesundheit zu schützen und per Brief zu wählen", so SPD-Stadtbezirks-Chef Ulrich Dettmann. "Darüber hinaus enthält er einen persönlichen Brief des Bezirksbürgermeisters Oliver Stens, in dem er die Arbeit der SPD-Fraktion in der zurückliegenden Wahlperiode darstellt."

Doch leider sind die ersten Exemplare erst am Mittwoch, 9. September, zugestellt worden, dem letzten Tag an dem online Briefwahl beantragt werden kann.

„Das ist total ärgerlich“, so Oliver Stens, SPD-Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung Eving: „Die Leute müssen sich doch vereimert fühlen. Dafür können wir uns nur entschuldigen, auch wenn die Verantwortung woanders liegt."

„Das war ziemlich unprofessionell, zumal sich die Akteure so etwas gut bezahlen lassen“, sagt Stadtbezirksvorsitzender Uli Dettmann. Aber er hat auch noch einen Tipp: „Jeder der bisher noch keine Briefwahl beantragt hat, kann das für eine mögliche Stichwahl des OB selbstverständlich noch tun! Denn auch hier gilt das Motto: Wählen Sie per Brief - bleiben Sie gesund!"