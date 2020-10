Eine kurze Nacht für viele Scharnhorster: In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (28.10.) ist in der Gleiwitzstraße 200, südlich angrenzend zum Schulzentrum, ein britischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, der im Rahmen von Planungen zum Breitbandausbau gefunden worden war, entschärft worden.



Weil sich die Evakuierung von rund 1000 betroffenen Anwohner*innen verzögerte - Bewohner hatten ihre Wohnung nicht verlassen wollen, in einem Fall war sogar eine Türöffnung erforderlich -, konnte ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Arnsberg die Fliegerbombe erst gegen 0.30 Uhr erfolgreich entschärfen. Die Anwohner*innen, von denen 112 in der Gesamtschule Scharnhorst untergekommen waren und betreut wurden, konnten zurück in ihre Wohnungen.

Es gab 21 Krankentransporte; auch ein Corona-Transport war erforderlich.

Von der Evakuierung betroffen war auch der Öffentliche Personennahverkehr, zu Einschränkungen kam es auf den Buslinien 424, 425 und 427, die den evakuierten Bereich weiträumig umfahren mussten.

P.S.: Bei Bombenentschärfungen informiert die Stadt Dortmund stets aktuell auf ihrer offiziellen Twitter-Seite (www.twitter.com/stadtdortmund) unter dem Hashtag #dobombe.