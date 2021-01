Der für November geplante Tag der offenen Tür konnte aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. An diesem Tag erhalten Eltern sowie Schüler*innen der vierten Grundschul-Klassen - normalerweise - Einblicke in die Schwerpunkte der Arbeit des Heisenberg-Gymnasiums (HeiG).

Da die persönliche Begegnung mit Lernenden am HeiG und den Lehrkräften in der Schule an der Preußischen Straße 225 in Eving nicht möglich war, entstand früh der Wunsch, andere Wege des Kennenlernens zu ermöglichen.

So entstand ab Herbst 2020 unter Beteiligung der Schulgemeinde ein knapp 16-minütiger YouTube-Film „Das Heisenberg-Gymnasium - Eine Schule stellt sich vor“, der der Öffentlichkeit über die Internet-Homepage der Schule (www.heig-do.de) zugänglich gemacht werden konnte. Einfach auf der Startseite nach unten scrollen.

In diesem Film wird die Vielfalt der schulischen Arbeit dargestellt: HeiG-Schüler*innen stellen unter anderem die besonderen Profile der Schule vor wie die Profil-Eingangsklassen in Jahrgang 5 mit den Schwerpunkten Deutsch-Kunst-Medien, bilingual, Musik, MINT (die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik; Anm. d. Red.) sowie Sport.

Auch gewährt der Film einen Einblick in die räumliche beziehungsweise digitale Ausstattung der Schule mit iPads und Smart-TVs sowie zum Beispiel dem Laborgarten, dem molekularbiologischen Labor mit DNA-Sequenziergerät und dem Schulgarten als grünem Klassenzimmer. Die im Film geschlossene Mensa ist inzwischen wieder geöffnet (ausgenommen Schulschließungen).

Blitzlichthaft werden die Schwerpunkte in den Fremdsprachen, im MINT- und im künstlerisch-musischen Bereich präsentiert. Aspekte des Ganztagsgymnasiums, der Arbeit der Schülervertretung (SV) und des reichhaltigen Fahrtenprogramms der Schule werden ebenfalls vorgestellt.

Vertiefende Informationen zu den verschiedenen Bereichen, die das Lernen und Leben am Heisenberg-Gymnasium ausmachen, finden sich auf der Homepage.

Digitaler Info-Abend für Eltern am 20. Januar

Am Mittwoch, 20. Januar, um 18 Uhr findet ein digitaler Informationsabend für Eltern der Viertklässler*innen statt. "In diesem Jahr müssen wir neue Wege beschreiten und eröffnen die Möglichkeit, an einer digitalen Vorstellung des HeiG teilzunehmen und gerne im Chat im Gespräch mit der Schulleitung und dem Erprobungsstufenkoordinator Fragen rund um das Thema Anmeldung, Aufnahme, Schullaufbahn am HeiG etc. zu klären", erläutert die stellvertretende HeiG-Schulleiterin Katja Mohr. Für eine Teilnahme bittet man die interessierten Eltern, sich per E-Mail an heisenberg-gymnasium@stadtdo.de anzumelden. Den Einladungslink werde dann kurz vor der Veranstaltung verschickt.

Übrigens: Alle Eltern, die bereits für den Tag der offenen Tür angemeldet waren, erhalten automatisch eine Einladung an die am HeiG bekannte E-Mail-Adresse.

Für Fragen zur Anmeldung bzw. zum Besuch der Einführungsphase der Sekundarstufe II steht die Oberstufenkoordinatorin Birgit Frey zur Verfügung (E-Mail: birgit.frey@heig-do.de).

Anmeldezeiträume mit weiteren Informationen findet man auf der Homepage unter dem Button „Anmeldung Klasse 5“, ebenso zur Anmeldung für den Seiteneinstieg nach Klasse 10.

Noch Fragen vorab? Auskunft per E-Mail-Kontakt bietet Erprobungsstufenkoordinator Jörg Rüwald (joerg-ruewald@heig-do.de). Eine telefonische Kontaktaufnahme ist an das Schulsekretariat zu richten unter Tel. 0231/4773740.